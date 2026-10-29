Митрополит Арсений: Отец Олег Тэор до последних дней поддерживал воинов словом и делом

Митрополит Звенигородский Арсений выразил соболезнования в связи с кончиной почетного настоятеля воинского храма Александра Невского в Пскове протоиерея Олега Тэора. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка отметил, что отец Олег всей своей жизнью показывал пример упования на Бога и смиренного принятия трудностей. По его словам, каждый, кому довелось хоть немного пообщаться с протоиереем, ощущал силу его молитвы, открытость и доброту.

Отдельно митрополит остановился на служении отца Олега в окормлении военнослужащих. Пастырь до последних дней стремился поддержать бойцов словом и делом. В 1992 году его трудами был восстановлен первый в России военный храм, который стал родным для многих поколений Псковской дивизии ВДВ.

«Будем верить, что ныне мы обрели нового заступника и ходатая в Царствии Небесном, который непрестанно будет возносить о всех нас молитвы перед Престолом нашего Отца», – подчеркнул митрополит Арсений. Он также выразил искренние соболезнования родным, близким и духовным чадам отца Олега, а завершил обращение словами: «Вечная память новопреставленному протоиерею Олегу!»

Напомним, 29 октября Россия прощается с протоиереем Олегом Тэором, почётным настоятелем храма Александра Невского. Воспоминания прихожан – в материале коллег «Умел утешить каждого. Верующие прощаются с отцом Олегом Тэором».