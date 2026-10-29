Псковская полиция разъяснила правила тишины после жалобы на шум в Крестах

В Пскове разгорелся конфликт между соседями из-за шума в доме на улице Крестки. В ситуацию вмешались сотрудники полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Днем 25 октября в дежурную часть отдела полиции №1 поступил сигнал о нарушении тишины в доме №7. На место выехал участковый уполномоченный.

Правоохранитель опросил обе стороны конфликта и выслушал их претензии.

27 октября, руководство отдела лично навестило автора публикации. С женщиной провели беседу, разъяснив ей нормы регионального законодательства о тишине. Ее соседа, с которым и возник спор, дома не оказалось. С мужчиной поговорили по телефону, а также пригласили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В УМВД напомнили, что в Псковской области вопросы тишины и покоя регулирует статья 2.2 закона № 2583-ОЗ от 6 февраля прошлого года. Поскольку 25 октября было выходным, но не праздничным днем, применялись общие правила – запрет на шум действует с 22:00 до 10:00 (за исключением строительных и ремонтных работ).