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Происшествия / Правосудие

Суд в Пскове оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП в Гдове

29 октября 2026 года, 11:18

Псковский областной суд проверил апелляцию по уголовному делу об аварии с погибшим в Гдове и оставил приговор без каких-либо изменений. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд в Пскове оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП в Гдове

Фото Андрея Степанова

Ранее Гдовский суд признал мужчину виновным по двум статьям: нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек, а также оставление места происшествия и оставление без помощи пострадавшего в опасном состоянии.

Ему, в частности, назначили 12 лет и 10 дней колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортом на 2 года 6 месяцев.

Трагедия случилась в ночь на 19 января 2025 года.

Мужчина ехал на автомобиле и не выбрал скорость, соответствующую дорожной обстановке. В итоге он сбил трех пешеходов, шедших у края проезжей части. Двое из них погибли на месте, а третьего виновник аварии бросил, скрывшись с места ДТП.

Апелляционная жалоба адвоката осталась без удовлетворения. 

Приговор первой инстанции вступил в законную силу.

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