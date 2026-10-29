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Общество

Митрополит Матфей: Отец Олег Тэор был духовной опорой для многих

29 октября 2026 года, 10:17

Митрополит Псковский и Порховский Матфей выразил соболезнования в связи с кончиной почетного настоятеля храма Александра Невского, митрофорного протоиерея Олега Тэора. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит Матфей: Отец Олег Тэор был духовной опорой для многих

Фото Псковской епархии

По словам владыки, отец Олег Тэор был не только пастырем, но и настоящей опорой для верующих, а также воспитал плеяду будущих священнослужителей. 

Он отметил особую миссию протоиерея – окормление военнослужащих, а также его готовность быть рядом там, где людям особенно нужны молитва и поддержка.

Долгие годы отец Олег Тэор служил с любовью и верностью, отдавая себя Церкви и России. На его счету – восстановление множества святынь и возрождение в них духовной жизни. «Для всей Псковской земли отец Олег – человек редкого душевного тепла и твердой веры. В сердцах людей будут жить его добрые дела, мудрые слова и искренняя забота о каждом, кто к нему обращался», – подчеркнул митрополит.

Владыка добавил, что к отцу Олегу за советом и молитвенной поддержкой шли не только псковичи, но и верующие далеко за пределами региона. Его наставления помогали укрепиться в вере и найти силы в испытаниях. «Вечная память новопреставленному отцу Олегу!» – подытожил митрополит Матфей.

Напомним, 29 октября Россия прощается с протоиереем Олегом Тэором, почётным настоятелем храма Александра Невского. Воспоминания прихожан – в материале коллег «Умел утешить каждого. Верующие прощаются с отцом Олегом Тэором».

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