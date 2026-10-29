Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Опочке завершили благоустройство «Аллеи Памяти»

29 октября 2026 года, 11:07

В центре Опочки подошли к концу работы по обновлению общественной территории «Аллея Памяти». Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

В Опочке завершили благоустройство «Аллеи Памяти»

Фото газеты «Красный маяк»

Она располагается у Советской площади. Эта территория возле аллеи Славы, где находится братское захоронение воинов, павших при освобождении города, стала победителем Всероссийского онлайн-голосования 2025 года по программе «Формирование комфортной городской среды». Инициативу поддержали опочане.

По информации отдела по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству, на аллее появился памятник участникам специальной военной операции.

В Опочке завершили благоустройство «Аллеи Памяти»

Фото газеты «Красный маяк»

В ходе работ по благоустройству там также уложили дорожки из тротуарной плитки, установили освещение и высадили зеленые насаждения.

Все работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Гдовского района заплатит штраф за разжигание ненависти в мессенджере
Два сквера благоустроили в Великих Луках по федеральному проекту
Кукуруза из Курска приехала в Псковскую область без извещения
Псковские тепловики нашли новый очаг накипи в доме на Рижском проспекте
Великолукские храмы и улицы украсила социальная реклама в поддержку беременных
На заводе «Титан-Полимер» стартовала программа профессиональной переподготовки сотрудников лаборатории
Псковские депутаты вошли в комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада
Пушкинский заповедник с 1 ноября перейдет на зимний график
Ушел из жизни преподаватель анатомии и хирургии ПсковГУ Михаил Бегун

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать