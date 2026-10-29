В Опочке завершили благоустройство «Аллеи Памяти»

В центре Опочки подошли к концу работы по обновлению общественной территории «Аллея Памяти». Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

Она располагается у Советской площади. Эта территория возле аллеи Славы, где находится братское захоронение воинов, павших при освобождении города, стала победителем Всероссийского онлайн-голосования 2025 года по программе «Формирование комфортной городской среды». Инициативу поддержали опочане.

По информации отдела по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству, на аллее появился памятник участникам специальной военной операции.