В Великих Луках сотрудницу больницы осудили за взятки на 6 млн рублей

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице по делу о получении подкупа в общей сложности на 6 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как установило следствие, женщина трудилась в контрактной службе Великолукской межрайонной больницы. На протяжении полутора лет она брала деньги у предпринимателя и одной из фирм. За это женщина помогала бизнесменам обходить аукционы и напрямую заключать с больницей договоры на поставку медицинских товаров. Всего за это время она незаконно получила свыше 6 млн рублей.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. В итоге женщине осудили на 2,5 года колонии общего режима.

Сразу после оглашения приговора ее взяли под стражу. Помимо этого, суд постановил конфисковать у осужденной деньги в размере незаконного вознаграждения.