Экс-ректора ПсковГУ приговорили к 6,5 годам колонии

Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину приговорили к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Приговор ей вынес Псковский городской суд сегодня, 29 октября, передает корреспондент «Псковской правды».





Суд признал Наталью Ильину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы и штрафом в 800 тысяч рублей. Отбывать наказание экс-ректор ПсковГУ будет в колонии общего режима.

Наталью Ильину взяли под стражу в зале суда. В срок отбывания наказания ей будет зачтено время содержания под стражей с момента задержания в апреле 2025 года.

В качестве дополнительного наказания ее лишили почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» и запретили на три года занимать в государственных образовательных учреждениях должности, предполагающие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные полномочия.