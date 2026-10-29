Экс-ректора ПсковГУ приговорили к 6,5 годам колонии

Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину приговорили к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Приговор ей вынес Псковский городской суд сегодня, 29 октября, передает корреспондент «Псковской правды».
Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину приговорили к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Приговор ей вынес Псковский городской суд сегодня, 29 октября, передает корреспондент «Псковской правды».
Суд признал Наталью Ильину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы и штрафом в 800 тысяч рублей. Отбывать наказание экс-ректор ПсковГУ будет в колонии общего режима.
Наталью Ильину взяли под стражу в зале суда. В срок отбывания наказания ей будет зачтено время содержания под стражей с момента задержания в апреле 2025 года.
В качестве дополнительного наказания ее лишили почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» и запретили на три года занимать в государственных образовательных учреждениях должности, предполагающие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные полномочия.
Напомним, следствием было установлено, что в период с 2022 по 2025 годы Наталья Ильина, будучи ректором ПсковГУ, незаконно истребовала и получила от своих подчиненных 10 млн рублей, начисленным им из бюджета университета.
В результате её преступных действий сотрудникам вуза был причинен материальный ущерб и нарушены их права на вознаграждения за труд. Помимо этого, экс-ректор вместе с трудоустроенным в Псковский государственный университет знакомым украла из бюджета образовательного учреждения 6 млн рублей. Вузу в результате преступных действий был причинен ущерб в особо крупном размере.
Наталья Ильина обвинялась по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и 16 эпизодам в рамках пункта «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Под стражей экс-ректор ПсковГУ находилась с 8 апреля по 4 декабря 2025 года. После этого решением суда она была отправлена под домашний арест.