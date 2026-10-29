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Общество

Михаил Ведерников поздравил великолукского боксера с победой на первенстве мира

29 октября 2026 года, 10:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил поздравление Кириллу Коршакову из Великих Лук, который завоевал золото на первенстве мира по боксу среди спортсменов до 19 лет. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

Михаил Ведерников поздравил великолукского боксера с победой на первенстве мира

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, турнир принимает черногорский город Будва.

Михаил Ведерников отметил, что в весовой категории до 85 кг Кирилл встретился в финале с узбекским боксером Сардорбеком Бахромхужаевым, чемпионом Азии среди молодежи. Поединок завершился победой нашего спортсмена единогласным решением судей. Более того, великолучанина признали лучшим боксером соревнований.

Сейчас Кирилл Коршаков тренируется в Санкт-Петербурге под началом Сергея Вовнянченко, но спортивную карьеру начинал в Великих Луках. Губернатор поделился, что после торжественной церемонии награждения он поблагодарил всех, кто помог ему дойти до вершины, включая первого тренера Юрия Федорова.

Этот год для боксера выдался особенно успешным, обратил свое внимание глава региона. Ранее он стал чемпионом Европы среди юношей до 19 лет в сербской Лознице и выполнил норматив мастера спорта международного класса. «Поздравляю Кирилла и его наставников с победой! Гордимся», – подытожил Михаил Ведерников.

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