В Гдовском районе бьют тревогу из-за жестокого обращения с собаками

Волонтеры приюта «Лесопилка» сообщили о шокирующей находке в деревне Верхоляне-1 Гдовского района. На территории заброшенного участка в тяжелейших условиях выживают шесть собак. Об этом сообщается в соцсетях зооприюта.
Волонтеры приюта «Лесопилка» сообщили о шокирующей находке в деревне Верхоляне-1 Гдовского района. На территории заброшенного участка в тяжелейших условиях выживают шесть собак. Об этом сообщается в соцсетях зооприюта.
Пять животных находятся на улице, посаженные на короткие цепи, а еще одно заперто в пустом доме. У собак нет элементарных мисок для воды и корма, а сами они доведены до крайнего истощения. «Они непрерывно воют и лают от голода и холода», – прокомментировали ситуацию волонтеры приюта «Лесопилка».
Соседи рассказали, что хозяйка страдает тяжелым психическим расстройством. Она не живет в доме постоянно, а приезжает раз в неделю. При этом местные жители отмечают, что еще пару месяцев назад на участке находились три или четыре собаки.
По словам волонтеров, ситуация повторяется из года в год: женщина каждую весну заводит новых питомцев, но до холодов они не доживают. «Соседи лично видели, как хозяйка выносила и закапывала разлагающиеся трупы», – подчеркнули в приюте.
Местные жители уже обратились в полицию и комитет по ветеринарии. Сотрудник, выезжавший на место, зафиксировал состояние животных, однако зоозащитники подчеркивают: изъять собак без поддержки этих структур крайне сложно.