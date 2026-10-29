В Гдовском районе бьют тревогу из-за жестокого обращения с собаками

Волонтеры приюта «Лесопилка» сообщили о шокирующей находке в деревне Верхоляне-1 Гдовского района. На территории заброшенного участка в тяжелейших условиях выживают шесть собак. Об этом сообщается в соцсетях зооприюта.

Пять животных находятся на улице, посаженные на короткие цепи, а еще одно заперто в пустом доме. У собак нет элементарных мисок для воды и корма, а сами они доведены до крайнего истощения. «Они непрерывно воют и лают от голода и холода», – прокомментировали ситуацию волонтеры приюта «Лесопилка».

Соседи рассказали, что хозяйка страдает тяжелым психическим расстройством. Она не живет в доме постоянно, а приезжает раз в неделю. При этом местные жители отмечают, что еще пару месяцев назад на участке находились три или четыре собаки.