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Общество

В Псковской области изменили порядок выдачи разрешений на охоту

29 октября 2026 года, 12:13

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области в ходе сессии сегодня, 29 октября, приняли закон, корректирующий правила получения разрешений на добычу медведей и копытных животных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Псковской области изменили порядок выдачи разрешений на охоту

Фото редакции

Документ предусматривает послабление для охотников, которые приобрели разрешение, но не смогли добыть зверя в отведенный срок. 

Как и раньше, за сезон человек может получить только один документ на конкретный вид животного. Однако, если за 30 дней добыча не состоялась, охотник вправе оформить второе разрешение в этом же сезоне. Для этого ему потребуется сдать в уполномоченный орган часть старого бланка с отметкой о том, что зверь не был добыт.

По мнению парламентариев, такая мера должна побудить охотников активнее участвовать в учете животных в общедоступных угодьях. 

Закон начнет действовать через 10 дней после официального опубликования, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября текущего года.

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