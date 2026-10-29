В Псковской области изменили порядок выдачи разрешений на охоту

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области в ходе сессии сегодня, 29 октября, приняли закон, корректирующий правила получения разрешений на добычу медведей и копытных животных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ предусматривает послабление для охотников, которые приобрели разрешение, но не смогли добыть зверя в отведенный срок.

Как и раньше, за сезон человек может получить только один документ на конкретный вид животного. Однако, если за 30 дней добыча не состоялась, охотник вправе оформить второе разрешение в этом же сезоне. Для этого ему потребуется сдать в уполномоченный орган часть старого бланка с отметкой о том, что зверь не был добыт.

По мнению парламентариев, такая мера должна побудить охотников активнее участвовать в учете животных в общедоступных угодьях.

Закон начнет действовать через 10 дней после официального опубликования, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября текущего года.