Псковская детская поликлиника напомнила правила вызова врача на дом

В Псковской детской городской поликлинике рассказали, как правильно вызвать педиатра на дом, если ребенку необходима неотложная помощь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинские учреждения.

Номера телефонов для вызова зависят от адреса. Для улицы Кузнецкой, 21 нужно звонить по номерам 29-14-71 или 29-14-72. Для улицы Алтаева, 22 предусмотрены 53-61-96 и 53-01-03. А вот для улиц Петровской, 49 и Шестака, 4 действуют общие номера – 29-45-60 и 29-45-61. Важное уточнение: регистратура вызовы на дом не принимает.

Во время звонка родителям необходимо назвать фамилию и имя ребенка, его дату рождения, четко описать жалобы, указать детский сад или школу, а также продиктовать контактный телефон и адрес с кодом доступа в подъезд.

Сотрудники поликлиники просят заранее позаботиться о том, чтобы врач смог беспрепятственно войти. Нужно убедиться, что на двери указан номер квартиры, а домофон, звонок и лифт исправны. После того как вызов сделан, выходить из дома нельзя, иначе помощь ребенку придет с опозданием.

Если в доме есть питомцы, их лучше закрыть в отдельной комнате. Собак нужно держать в наморднике, даже за закрытой дверью. К приходу доктора надо подготовить место для одежды и бахилы, положить мыло и чистое полотенце, поставить стул. В комнате должно быть светло, а телевизор и музыку лучше всего выключить.

В медицинском учреждении также напомнили: вызывая врача к ребенку, которого можно привести в поликлинику, родители отнимают время у специалиста, которое может понадобиться действительно тяжелобольному малышу.