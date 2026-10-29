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Общество / Здоровье

Псковская детская поликлиника напомнила правила вызова врача на дом

29 октября 2026 года, 12:00

В Псковской детской городской поликлинике рассказали, как правильно вызвать педиатра на дом, если ребенку необходима неотложная помощь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинские учреждения.

Псковская детская поликлиника напомнила правила вызова врача на дом
Носит иллюстративный характер
Фото Андрея Степанова

Номера телефонов для вызова зависят от адреса. Для улицы Кузнецкой, 21 нужно звонить по номерам 29-14-71 или 29-14-72. Для улицы Алтаева, 22 предусмотрены 53-61-96 и 53-01-03. А вот для улиц Петровской, 49 и Шестака, 4 действуют общие номера – 29-45-60 и 29-45-61. Важное уточнение: регистратура вызовы на дом не принимает.

Во время звонка родителям необходимо назвать фамилию и имя ребенка, его дату рождения, четко описать жалобы, указать детский сад или школу, а также продиктовать контактный телефон и адрес с кодом доступа в подъезд.

Сотрудники поликлиники просят заранее позаботиться о том, чтобы врач смог беспрепятственно войти. Нужно убедиться, что на двери указан номер квартиры, а домофон, звонок и лифт исправны. После того как вызов сделан, выходить из дома нельзя, иначе помощь ребенку придет с опозданием.

Если в доме есть питомцы, их лучше закрыть в отдельной комнате. Собак нужно держать в наморднике, даже за закрытой дверью. К приходу доктора надо подготовить место для одежды и бахилы, положить мыло и чистое полотенце, поставить стул. В комнате должно быть светло, а телевизор и музыку лучше всего выключить.

В медицинском учреждении также напомнили: вызывая врача к ребенку, которого можно привести в поликлинику, родители отнимают время у специалиста, которое может понадобиться действительно тяжелобольному малышу.

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