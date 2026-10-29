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Общество

На двух трассах в Псковской области завершили ремонт по нацпроекту

29 октября 2026 года, 12:20

Дорожники Псковской области завершили обновление двух участков опорной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На двух трассах в Псковской области завершили ремонт по нацпроекту

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Полностью готов один из отрезков трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Там подрядная организация привела в порядок километры с 119-го по 126-й.

Также завершен ремонт на дороге Остров – Вышгородок – граница с Латвией. Здесь обновили два участка (с 15-го по 20-й и с 37-го по 41-й километр).

На обоих дорожных объектах уложили новое покрытие, укрепили обочины, отремонтировали съезды и автобусные остановки, а также нанесли разметку.

На двух трассах в Псковской области завершили ремонт по нацпроекту

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Тем временем к финалу подходит ремонт второго участка трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель (с 126-го по 133-й километр). Там уже сняли старое покрытие, уложили выравнивающий слой асфальтобетона, привели в порядок водопропускные трубы и остановки. Сейчас специалисты занимаются верхним слоем асфальта.

Впереди – укрепление обочин, ремонт съездов и примыканий, нанесение разметки.

В профильном министерстве подчеркнули, что каждый отремонтированный участок приближает опорную сеть региона к нормативному состоянию.

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