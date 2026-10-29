На двух трассах в Псковской области завершили ремонт по нацпроекту

Дорожники Псковской области завершили обновление двух участков опорной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Полностью готов один из отрезков трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Там подрядная организация привела в порядок километры с 119-го по 126-й.

Также завершен ремонт на дороге Остров – Вышгородок – граница с Латвией. Здесь обновили два участка (с 15-го по 20-й и с 37-го по 41-й километр).

На обоих дорожных объектах уложили новое покрытие, укрепили обочины, отремонтировали съезды и автобусные остановки, а также нанесли разметку.