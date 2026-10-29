Лучший студотряд Псковской области может получить переходящее знамя

В Псковской области на законодательном уровне закрепили меры поддержки студенческих отрядов. Соответствующее решение депутаты областного Законодательного Собрания приняли в ходе очередной сессии, которая проходит сегодня, 29 октября, сообщили «Псковско правде» в региональном парламенте.

Данный документ определяет виды информационной и методической помощи движению, а также стимулы для студентов, которые получают первый трудовой опыт и вносят вклад в развитие страны.

Кроме того, губернатор региона получил право учредить переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области».

Награду планируется вручать ежегодно победителю конкурса, организованного региональным министерством молодежной политики. По мнению парламентариев, это повысит престиж студотрядов и подтолкнет молодежь к трудовой активности.