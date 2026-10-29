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Общество

Лучший студотряд Псковской области может получить переходящее знамя

29 октября 2026 года, 12:16

В Псковской области на законодательном уровне закрепили меры поддержки студенческих отрядов. Соответствующее решение депутаты областного Законодательного Собрания приняли в ходе очередной сессии, которая проходит сегодня, 29 октября, сообщили «Псковско правде» в региональном парламенте.

Лучший студотряд Псковской области может получить переходящее знамя

Фото: ПАИ

Данный документ определяет виды информационной и методической помощи движению, а также стимулы для студентов, которые получают первый трудовой опыт и вносят вклад в развитие страны.

Кроме того, губернатор региона получил право учредить переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области». 

Награду планируется вручать ежегодно победителю конкурса, организованного региональным министерством молодежной политики. По мнению парламентариев, это повысит престиж студотрядов и подтолкнет молодежь к трудовой активности.

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