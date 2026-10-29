Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Знай наших!

Юная псковичка стала лауреатом всероссийского конкурса вокалистов

29 октября 2026 года, 12:40

Ученица Детской музыкальной школы № 1 Пскова Ариана Ампар завоевала звание лауреата III степени на X Всероссийском конкурсе вокального искусства «Юный вокалист». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Юная псковичка стала лауреатом всероссийского конкурса вокалистов

Фото Детской музыкальной школы №1 Пскова

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 19 по 26 октября. Масштабное событие собрало более тысячи участников из 38 регионов России, а также из Китая, Беларуси и Абхазии. Конкурс проводился в два этапа в очно-заочном формате.

Ариана успешно прошла отбор и вышла в финал. 21 октября она выступила на сцене Дворца Молодежи в возрастной категории 13-15 лет, где оказалась самой юной участницей. За фортепиано ей аккомпанировала Татьяна Семенова.

Поскольку данный конкурс входит в перечень значимых мероприятий Министерства просвещения России на 2026/27 учебный год, его результаты и имена лауреатов были внесены в Государственный информационный ресурс «Таланты России».

В школе поздравили Ариану с блестящим успехом и отметили заслугу ее преподавателя – Натальи Ампар. По словам коллег, именно ее опыт и чуткое наставничество помогли ученице раскрыть талант и достойно выступить на большой сцене.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Житель Гдовского района заплатит штраф за разжигание ненависти в мессенджере
Два сквера благоустроили в Великих Луках по федеральному проекту
Кукуруза из Курска приехала в Псковскую область без извещения
Псковские тепловики нашли новый очаг накипи в доме на Рижском проспекте
Великолукские храмы и улицы украсила социальная реклама в поддержку беременных
На заводе «Титан-Полимер» стартовала программа профессиональной переподготовки сотрудников лаборатории
Псковские депутаты вошли в комитеты Парламентской ассоциации Северо-Запада
Пушкинский заповедник с 1 ноября перейдет на зимний график
Ушел из жизни преподаватель анатомии и хирургии ПсковГУ Михаил Бегун

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать