Юная псковичка стала лауреатом всероссийского конкурса вокалистов

Ученица Детской музыкальной школы № 1 Пскова Ариана Ампар завоевала звание лауреата III степени на X Всероссийском конкурсе вокального искусства «Юный вокалист». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 19 по 26 октября. Масштабное событие собрало более тысячи участников из 38 регионов России, а также из Китая, Беларуси и Абхазии. Конкурс проводился в два этапа в очно-заочном формате.

Ариана успешно прошла отбор и вышла в финал. 21 октября она выступила на сцене Дворца Молодежи в возрастной категории 13-15 лет, где оказалась самой юной участницей. За фортепиано ей аккомпанировала Татьяна Семенова.

Поскольку данный конкурс входит в перечень значимых мероприятий Министерства просвещения России на 2026/27 учебный год, его результаты и имена лауреатов были внесены в Государственный информационный ресурс «Таланты России».

В школе поздравили Ариану с блестящим успехом и отметили заслугу ее преподавателя – Натальи Ампар. По словам коллег, именно ее опыт и чуткое наставничество помогли ученице раскрыть талант и достойно выступить на большой сцене.