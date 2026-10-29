В Новосокольниках по жалобам жителей отремонтировали улицу Ленинскую

В Новосокольниках после многочисленных обращений граждан капитально отремонтировали дорогу на улице Ленинской. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В Новосокольниках после многочисленных обращений граждан капитально отремонтировали дорогу на улице Ленинской. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Местные жители давно просили обратить внимание на эту улицу. Из года в год там латали отдельные ямы, но надолго это не помогало – выбоины появлялись снова.
Больше всего нареканий от водителей вызывало состояние перекрестков. Решение нашлось благодаря программе «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа».
В ответ на запросы людей удалось получить государственную субсидию.
На эти деньги отремонтировали проблемный участок с интенсивным движением – от Садовой до Шоссейной. Кроме дороги, частично обновили и тротуары.
В районной администрации подчеркнули, что улица заметно преобразилась.