Терапевт Павел Лукин получил вакантный мандат Заксобрания Псковской области

Терапевт Дедовичской районной больницы Павел Лукин вошел в состав Законодательного Собрания Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вакантный мандат освободился после избрания Натальи Мельниковой сенатором РФ. Решение Избирательной комиссии области озвучили на сессии Заксобрания, которая проходит сегодня, 29 октября.

На выборах депутатов восьмого созыва Павел Лукин баллотировался в составе единого списка «Единой России». До получения мандата он работал в Молодежном парламенте при Заксобрании области и в Палате молодых законодателей при Совете Федерации.

Павел Лукин родился и вырос в Дедовичах. Медицинское образование он получил в Санкт-Петербурге, после чего вернулся в родной поселок и устроился в местную районную больницу.