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Общество

В Пскове на полчаса перекроют улицу Вокзальную из-за аварийного дерева

29 октября 2026 года, 09:30

В Пскове 3 ноября временно ограничат движение по улице Вокзальной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пскове на полчаса перекроют улицу Вокзальную из-за аварийного дерева

пресс-служба администрации Пскова

Проезд закроют на полчаса – с 10:00 до 10:30 – на участке вдоль дома № 17.

Как пояснили в администрации, данные ограничения связаны с необходимостью спилить аварийное дерево. На расписании общественного транспорта эти работы не отразятся – автобусы продолжат курсировать по привычным маршрутам.

Горожан просят заранее учитывать эту информацию и планировать свои поездки.

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