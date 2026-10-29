В Пскове на полчаса перекроют улицу Вокзальную из-за аварийного дерева

В Пскове 3 ноября временно ограничат движение по улице Вокзальной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд закроют на полчаса – с 10:00 до 10:30 – на участке вдоль дома № 17.

Как пояснили в администрации, данные ограничения связаны с необходимостью спилить аварийное дерево. На расписании общественного транспорта эти работы не отразятся – автобусы продолжат курсировать по привычным маршрутам.

Горожан просят заранее учитывать эту информацию и планировать свои поездки.