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Происшествия / ДТП

Под Гдовом водитель врезался в дерево и ждал скорую в машине

29 октября 2026 года, 09:15

В Гдовском районе у деревни Сосно произошла авария на дороге Псков – Островцы. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Под Гдовом водитель врезался в дерево и ждал скорую в машине

Фото: канал «Псковская сводка» в MAX

Мужчина за рулем Nissan X-Trail не удержал машину на грунтовой дороге. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. В этот момент водитель находился в салоне один. Первыми на помощь подоспели спасатели ПСО Гдова.

Они оказали мужчине первую помощь, а чтобы он не замерз до приезда врачей, помогли ему вернуться в машину. Вскоре пострадавшего передали бригаде скорой.

Кроме спасателей, на месте работали инспекторы Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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