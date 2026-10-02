Псковская область стала центром сразу нескольких форумов и фестиваля

Псковская земля в эти дни стала центром сразу нескольких крупных событий – от международных форумов до гастрономического праздника. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в мессенджере MAX.

По его словам, текущая неделя выдалась очень насыщенной.

1 октября при поддержке правительства Псковской области в Пскове одновременно стартовали три форума: Международный туристический «Сила бренда», IV Форум региональных отделений Российского исторического общества и совместное заседание коллегий Росархива и Департамента по архивам Минюста Беларуси.

В тот же день вместе с фондом «Защитники Отечества» был дан старт окружному этапу Всероссийского творческого фестиваля «Женское сердце России». А днем ранее в регионе финишировал Международный молодежный форум «Наследие поколений».

«Каждое из этих мероприятий по-своему уникально, но вместе они показывают, насколько разносторонней, открытой и привлекательной является сегодня наша Псковская земля», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Уже сегодня жителей и гостей региона ждет новое и яркое событие. Со 2 по 4 октября на территории Печорах пройдет Фестиваль монастырской кухни «Архондарик». Губернатор пригласил всех присоединиться и разделить атмосферу праздника.