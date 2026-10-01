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Общество

До фестиваля «Архондарик» в Печорах пустят бесплатные шаттлы

1 октября 2026 года, 15:44

Гостям фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах не придется думать, как добраться до площадки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

До фестиваля «Архондарик» в Печорах пустят бесплатные шаттлы

Фото Театрально-концертной дирекции Псковской области

Бесплатные шаттлы будут ходить все три дня фестиваля. 

Первый маршрут стартует от перехватывающей парковки у Прибалтийского шоссе, 5, рядом с магазином «Светофор». Сама стоянка находится за магазином, ее координаты – 57.828556, 27.628352. 

Второй точкой станет парк культуры и отдыха «Треугольник».

Автобусы будут отправляться по мере наполнения.

Организаторы приглашают всех желающих посетить фестиваль «Архондарик».

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