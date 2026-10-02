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Общество

Псковичам объяснили, когда борьбой с муравьями должна заняться управляющая компания

2 октября 2026 года, 09:25

Когда борьбой с муравьями в многоквартирном доме должна заниматься управляющая компания, объяснила энтомолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» Вера Агасой.

Псковичам объяснили, когда борьбой с муравьями должна заняться управляющая компания

Фото: ИИ

Если муравьи появились только в квартире, вопрос её обработки решает собственник или наниматель. Если же насекомых заметили в подъезде, подвале, на лестничных клетках или в других помещениях общего пользования, жильцам следует обратиться в управляющую компанию.

Если с муравьями столкнулись и соседи, обработку квартир и общих помещений лучше согласовать. Иначе насекомые могут вернуться.

«Связанные между собой гнёзда способны располагаться на нескольких этажах и охватывать множество помещений, поэтому обработка одной квартиры нередко даёт только временный эффект», — отметила Вера Агасой.

Что делать, если у вас дома появились муравьи, можно узнать здесь. 

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