Псковичам объяснили, когда борьбой с муравьями должна заняться управляющая компания

Когда борьбой с муравьями в многоквартирном доме должна заниматься управляющая компания, объяснила энтомолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» Вера Агасой.

Если муравьи появились только в квартире, вопрос её обработки решает собственник или наниматель. Если же насекомых заметили в подъезде, подвале, на лестничных клетках или в других помещениях общего пользования, жильцам следует обратиться в управляющую компанию.

Если с муравьями столкнулись и соседи, обработку квартир и общих помещений лучше согласовать. Иначе насекомые могут вернуться.

«Связанные между собой гнёзда способны располагаться на нескольких этажах и охватывать множество помещений, поэтому обработка одной квартиры нередко даёт только временный эффект», — отметила Вера Агасой.

Что делать, если у вас дома появились муравьи, можно узнать здесь.