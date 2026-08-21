Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковскую область на детском культурном форуме в Москве представляют 12 ребят

21 августа 2026 года, 14:45

Двенадцать учащихся из Псковской области стали участниками V Международного детского культурного форума, который проходит в столичном Дворце пионеров. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального правительства.

Псковскую область на детском культурном форуме в Москве представляют 12 ребят

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Масштабное событие собрало две тысячи детей из разных регионов России. Для них организованы творческие мастерские, арт-школы, интеллектуальные игры, и лектории с известными деятелями культуры. Программа охватывает практически все виды искусства – от музыки до театра и изобразительного творчества.

В правительстве Псковской области пожелали ребятам продуктивного участия, новых знакомств и ярких эмоций, которые пригодятся в будущих проектах на родной земле.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские профсоюзы обсудили поддержку педагогов и подготовку к 1 Сентября
Как сберечь суставы при ревматоидном артрите, расскажут в программе «Секреты тела»
В Псковской области неинвазивный пренатальный тест для беременных с 2026 года стал доступен по ОМС
Псковский психолог призвала родителей не передавать детям тревогу перед школой
Заведовать операционным блоком детской больницы в Пскове будет Павел Козырев
В СНТ «Торошинка» Псковского района огонь уничтожил баню
Сильный ветер и ливни прогнозируются в Псковской области 22 и 23 августа
Нижегородцы приехали в Псков перенимать опыт создания флагманской школы
Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове откроется шествием

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа