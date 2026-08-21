Псковскую область на детском культурном форуме в Москве представляют 12 ребят

Двенадцать учащихся из Псковской области стали участниками V Международного детского культурного форума, который проходит в столичном Дворце пионеров. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального правительства.

Масштабное событие собрало две тысячи детей из разных регионов России. Для них организованы творческие мастерские, арт-школы, интеллектуальные игры, и лектории с известными деятелями культуры. Программа охватывает практически все виды искусства – от музыки до театра и изобразительного творчества.

В правительстве Псковской области пожелали ребятам продуктивного участия, новых знакомств и ярких эмоций, которые пригодятся в будущих проектах на родной земле.