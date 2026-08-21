Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове откроется шествием

23 августа в Финском парке Пскова пройдёт международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Мероприятие приурочено ко дню образования Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства региона.
23 августа в Финском парке Пскова пройдёт международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Мероприятие приурочено ко дню образования Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства региона.
Праздник начнётся с шествия участников. В 15:00 колонна выдвинется от Летнего сада и пройдёт по Октябрьскому проспекту до Финского парка.
Торжественное открытие фестиваля на главной сцене запланировано на 16:30. Первыми выступят московские музыканты – оркестр волынщиков «City Pipes».
Для гостей будут работать интерактивные зоны, ярмарка ремесленных изделий и точки с едой. В 18:00 начнётся большой концерт с участием творческих коллективов из Ленинградской и Псковской областей, Карелии и Республики Беларусь.
Кульминацией вечера станет церемония зажжения фестивального огня. После неё все участники с факелами отправятся в парк Строителей на фольклорную вечёрку.