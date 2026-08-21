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Общество

Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове откроется шествием

21 августа 2026 года, 12:40

23 августа в Финском парке Пскова пройдёт международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Мероприятие приурочено ко дню образования Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства региона.

Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове откроется шествием

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Праздник начнётся с шествия участников. В 15:00 колонна выдвинется от Летнего сада и пройдёт по Октябрьскому проспекту до Финского парка.

Торжественное открытие фестиваля на главной сцене запланировано на 16:30. Первыми выступят московские музыканты – оркестр волынщиков «City Pipes».

Для гостей будут работать интерактивные зоны, ярмарка ремесленных изделий и точки с едой. В 18:00 начнётся большой концерт с участием творческих коллективов из Ленинградской и Псковской областей, Карелии и Республики Беларусь.

Кульминацией вечера станет церемония зажжения фестивального огня. После неё все участники с факелами отправятся в парк Строителей на фольклорную вечёрку.

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