Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове откроется шествием

Праздник начнётся с шествия участников. В 15:00 колонна выдвинется от Летнего сада и пройдёт по Октябрьскому проспекту до Финского парка.

Торжественное открытие фестиваля на главной сцене запланировано на 16:30. Первыми выступят московские музыканты – оркестр волынщиков «City Pipes».

Для гостей будут работать интерактивные зоны, ярмарка ремесленных изделий и точки с едой. В 18:00 начнётся большой концерт с участием творческих коллективов из Ленинградской и Псковской областей, Карелии и Республики Беларусь.

Кульминацией вечера станет церемония зажжения фестивального огня. После неё все участники с факелами отправятся в парк Строителей на фольклорную вечёрку.