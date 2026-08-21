Сильный ветер и ливни прогнозируются в Псковской области 22 и 23 августа

На предстоящих выходных, 22 и 23 августа в Псковской области ожидается ухудшение погоды. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Днём в субботу, 22 августа, а также ночью воскресенья, 23 августа, на западе и северо-западе области пройдут сильные дожди. Кроме того, вечером 22 августа и в течение всего следующего дня во многих районах прогнозируется усиление ветра. Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными. В случае происшествий следует звонить по единому телефону экстренных служб – 112.