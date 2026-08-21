Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сильный ветер и ливни прогнозируются в Псковской области 22 и 23 августа

21 августа 2026 года, 14:21

На предстоящих выходных, 22 и 23 августа в Псковской области ожидается ухудшение погоды. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Сильный ветер и ливни прогнозируются в Псковской области 22 и 23 августа

Фото: ПАИ

Днём в субботу, 22 августа, а также ночью воскресенья, 23 августа, на западе и северо-западе области пройдут сильные дожди. Кроме того, вечером 22 августа и в течение всего следующего дня во многих районах прогнозируется усиление ветра. Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными. В случае происшествий следует звонить по единому телефону экстренных служб – 112.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские профсоюзы обсудили поддержку педагогов и подготовку к 1 Сентября
Как сберечь суставы при ревматоидном артрите, расскажут в программе «Секреты тела»
В Псковской области неинвазивный пренатальный тест для беременных с 2026 года стал доступен по ОМС
Псковский психолог призвала родителей не передавать детям тревогу перед школой
Заведовать операционным блоком детской больницы в Пскове будет Павел Козырев
В СНТ «Торошинка» Псковского района огонь уничтожил баню
Псковскую область на детском культурном форуме в Москве представляют 12 ребят
Нижегородцы приехали в Псков перенимать опыт создания флагманской школы
Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове откроется шествием

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа