Нижегородцы приехали в Псков перенимать опыт создания флагманской школы

Делегация из Нижегородской области посетила Псковскую область, чтобы изучить реализацию проекта флагманской школы с передовыми технологиями обучения. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве образования.

Встречу провёл министр образования Псковской области Александр Сорокин.

В ходе совещания стороны обсудили организацию учебного процесса, подходы к подбору педагогов и принципы набора учеников. Особое внимание уделили строительству здания и кампуса, которые должны стать единым пространством для формирования полноценной образовательной среды.

Псковская область стала одним из трех регионов России, где возводят первую флагманскую школу. Учебное заведение рассчитано на 800 мест. Рядом со школой строят кампус на 300 мест для проживания учащихся. Строительство уже идёт.