Заведовать операционным блоком детской больницы в Пскове будет Павел Козырев

Павел Козырев назначен заведующим операционным блоком Псковской детской областной больницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в Минздраве региона.

Свою профессиональную деятельность хирург начинал в этом же учреждении – там он делал первые шаги в профессии под руководством наставника.

Спустя время, отточив мастерство и накопив опыт, Павел Козырев вернулся в родную Псковскую детскую областную больницу, но уже на руководящую должность.

Врач признаётся, что чувствует себя на новом месте как дома: вокруг знакомые лица и коллеги, с которыми он когда-то работал. «Чего тут адаптироваться? Много знакомых лиц, с радостью тебя встречающих!» – приводит его слова пресс-служба Минздрава.