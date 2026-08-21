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Общество

Заведовать операционным блоком детской больницы в Пскове будет Павел Козырев

21 августа 2026 года, 15:30

Павел Козырев назначен заведующим операционным блоком Псковской детской областной больницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в Минздраве региона.

Заведовать операционным блоком детской больницы в Пскове будет Павел Козырев

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Псковской области

Свою профессиональную деятельность хирург начинал в этом же учреждении – там он делал первые шаги в профессии под руководством наставника.

Спустя время, отточив мастерство и накопив опыт, Павел Козырев вернулся в родную Псковскую детскую областную больницу, но уже на руководящую должность.

Врач признаётся, что чувствует себя на новом месте как дома: вокруг знакомые лица и коллеги, с которыми он когда-то работал. «Чего тут адаптироваться? Много знакомых лиц, с радостью тебя встречающих!» – приводит его слова пресс-служба Минздрава.

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