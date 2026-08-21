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Происшествия

В СНТ «Торошинка» Псковского района огонь уничтожил баню

21 августа 2026 года, 15:08

Пожар произошёл на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Торошинка» в Псковском районе. Как сообщили «Псковской правде» в Главном управлении МЧС России по региону, пламя полностью охватило баню.

В СНТ «Торошинка» Псковского района огонь уничтожил баню

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Огонь задел и соседние строения – оплавился сайдинг на садовом домике и сарае на участке рядом. Предварительная версия случившегося – короткое замыкание в электропроводке, которое привело к аварийному режиму работы оборудования.

На тушение выезжали пять сотрудников МЧС и две машины спецтехники. 

Пожарным удалось отстоять от огня хозяйственную постройку и два садовых дома.

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