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Общество / Здоровье

Как сберечь суставы при ревматоидном артрите, расскажут в программе «Секреты тела»

21 августа 2026 года, 16:16

В 12:20 в воскресенье, 23 августа, в эфир телеканала «Первый Псковский» выйдет очередной выпуск телепроекта «Секреты тела». Спортивный врач, реабилитолог и главный детский травматолог-ортопед Псковской области Евгений Васильев расскажет телезрителям, как справиться с болью при ревматоидном артрите и уберечь суставы.

Как сберечь суставы при ревматоидном артрите, расскажут в программе «Секреты тела»

Доктор и его коллеги в новом выпуске ответят на вопросы, которые сегодня волную многих: откуда берутся корни этого заболевания, как оно связано с работой иммунной системы, почему важно позаботиться о своей шее и какую роль в сдерживании ревматоидного артрита играют нервные пути. Помимо этого, в программе покажут специальные упражнения для суставов, которые помогут носителям данного недуга.

Проект «Секреты тела» – цикл из 50 выпусков с практическими советами и уникальной методикой доктора Евгения Васильева. Проект, над которым команда «Первого Псковского» работала два года, представляет собой уникальный навигатор по человеческому организму. В программах разбираются 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до мифов о здоровье, лишнего веса и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон. Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно сделать без похода к врачу.

Посмотреть программу можно будет в группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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