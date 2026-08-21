Псковский психолог призвала родителей не передавать детям тревогу перед школой

Начало школьной жизни может стать стрессом даже для ребенка, который с нетерпением ждет 1 сентября. Будущего первоклассника настораживает неизвестность: он еще не знает, как проходят уроки, получится ли подружиться с одноклассниками и каким окажется учитель. Об этом в интервью «АиФ-Псков» рассказала психолог ГБУЗ ПО «ЦОЗМП» Татьяна Савенкова.

«Для будущего первоклассника начало школьной жизни — прежде всего ситуация неопределенности. Ребенок ещё не был в школе, учебный процесс ещё не начался, он испытывает любопытство, волнение — справится ли», — отметила она.