Псковский психолог призвала родителей не передавать детям тревогу перед школой

Начало школьной жизни может стать стрессом даже для ребенка, который с нетерпением ждет 1 сентября. Будущего первоклассника настораживает неизвестность: он еще не знает, как проходят уроки, получится ли подружиться с одноклассниками и каким окажется учитель. Об этом в интервью «АиФ-Псков» рассказала психолог ГБУЗ ПО «ЦОЗМП» Татьяна Савенкова.
«Для будущего первоклассника начало школьной жизни — прежде всего ситуация неопределенности. Ребенок ещё не был в школе, учебный процесс ещё не начался, он испытывает любопытство, волнение — справится ли», — отметила она.
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По словам специалиста, на отношение ребенка к школе влияют и взрослые. Родителям рекомендуют не транслировать собственную тревогу, а говорить о предстоящих переменах в позитивном ключе.
«Ребенок невольно воспринимает и впитывает информацию и настрой и, возможно, формирует негативный образ школы. Задача родителей и других значимых взрослых — оптимистично относиться к закономерному изменению в жизни ребенка, находить положительные стороны будущей школьной жизни», — отметила Татьяна Савенкова.
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