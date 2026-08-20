Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Цветы для дорожки к Успению собирают в Псково-Печерском монастыре

20 августа 2026 года, 13:33

Цветы для дорожки к Успению собирают в Псково-Печерском монастыре. В обители создадут традиционную цветочную дорожку, по которой в день торжества пронесут икону Божией Матери сообщается в группе Паломники Псково-Печерского монастыря. 

Цветы для дорожки к Успению собирают в Псково-Печерском монастыре

фото из соцсетей группы

Для оформления используют живые цветы, из которых собирают композиции по заранее подготовленным эскизам. В создании праздничного убранства участвуют паломники: многие специально приезжают в монастырь, чтобы помочь украсить путь иконы.

Традицию цветочного оформления в Псково-Печерском монастыре заложил архимандрит Алипий (Воронов). Именно он подготовил эскизы композиций, которые в обители используют до сих пор.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 тысяч обращений поступило от псковичей через Платформу обратной связи
Начались строительные работы для догазификации деревни Леоново Псковского округа
Почти 26 тысяч жителей Псковской области подали заявки на ДЭГ
«Титан-Полимер» подготовил теплоэнергетическое оборудование к осенне-зимнему периоду
Александр Сорокин проверил ремонт Локнянской школы
В Псковской области контрактникам в войсках БПЛА начнут платить 2,5 млн рублей единовременной выплаты
Псковский режиссер задумал снять фильм об искусстве в эпоху нейросетей
Глава Пскова: Спил деревьев на улице Некрасова – вынужденная мера безопасности
В Народном фронте предложили автоматизировать перерасчёт за ЖКУ и сократить отчётность врачей

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа