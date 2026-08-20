Цветы для дорожки к Успению собирают в Псково-Печерском монастыре. В обители создадут традиционную цветочную дорожку, по которой в день торжества пронесут икону Божией Матери сообщается в группе Паломники Псково-Печерского монастыря.

Для оформления используют живые цветы, из которых собирают композиции по заранее подготовленным эскизам. В создании праздничного убранства участвуют паломники: многие специально приезжают в монастырь, чтобы помочь украсить путь иконы.

Традицию цветочного оформления в Псково-Печерском монастыре заложил архимандрит Алипий (Воронов). Именно он подготовил эскизы композиций, которые в обители используют до сих пор.