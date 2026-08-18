Автоледи из Псковской области заплатила 77 тысяч рублей за 32 штрафа

Судебные приставы взыскали с жительницы Пустошкинского района задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 77 тысяч рублей после наложения запрета на регистрационные действия на её автомобиль. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

В течение нескольких недель принадлежащий девушке седан KIA Rio неоднократно фиксировался камерами фотовидеофиксации на дорогах Пскова. Водитель двигалась по обочинам, превышала скорость и игнорировала дорожные знаки. Всего за летний период на неё составили 32 административных протокола на сумму 27 тысяч рублей.

Однако штрафы оплачены не были, и постановления передали на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Пскова №1.

О возбуждении исполнительных производств должницу уведомили через портал «Госуслуги», но она проигнорировала требования. Тогда судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 50 тысяч рублей.

Осознав серьёзность последствий, девушка погасила всю сумму задолженности.