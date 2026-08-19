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Общество / Здоровье

За неделю в Псковской области зафиксировали 928 случаев ОРВИ

19 августа 2026 года, 09:21

С 10 по 15 августа в Псковской области зарегистрировали 928 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в «Псковской правде» региональном Управлении Роспотребнадзора.

За неделю в Псковской области зафиксировали 928 случаев ОРВИ

Источник: pxhere.com

Больше половины заболевших – дети до 14 лет, их доля составила 58%.

Только в Пскове медики зарегистрировали 359 случаев.

Специалисты отмечают, что в основном циркулируют респираторные вирусы негриппозной группы. «В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии», – уточнили в ведомстве.

Помимо ОРВИ, на прошлой неделе медики зафиксировали 42 случая острых кишечных инфекций. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что текущий уровень заболеваемости остаётся ниже среднемноголетних значений.

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