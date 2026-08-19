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Общество

В Пскове на Старом рынке начались археологические раскопки

19 августа 2026 года, 10:08

На территории бывшего Белорусского рынка в Пскове археологи официально приступили к работам, сообщили «Псковской правде» в Археологическом центре Псковской области.

В Пскове на Старом рынке начались археологические раскопки

Фото Археологического центра Псковской области

Специалисты уже сняли верхний балластный (мусорный) слой. В ближайшее время археологи приступят непосредственно к изучению культурного слоя.

Ранее директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на брифинге в медиацентре ПАИ рассказала, что в ходе раскопок может быть обнаружен уникальный дохристианский курганный могильник X – начала XI века. 

Исследования будут проходить на двух участках общей площадью около 320-350 квадратных метров. Эти площадки расположены по коротким осям прямоугольного здания площадью 3 тысячи квадратных метров.

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