В Пскове на Старом рынке начались археологические раскопки

На территории бывшего Белорусского рынка в Пскове археологи официально приступили к работам, сообщили «Псковской правде» в Археологическом центре Псковской области.

Специалисты уже сняли верхний балластный (мусорный) слой. В ближайшее время археологи приступят непосредственно к изучению культурного слоя.

Ранее директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на брифинге в медиацентре ПАИ рассказала, что в ходе раскопок может быть обнаружен уникальный дохристианский курганный могильник X – начала XI века.

Исследования будут проходить на двух участках общей площадью около 320-350 квадратных метров. Эти площадки расположены по коротким осям прямоугольного здания площадью 3 тысячи квадратных метров.