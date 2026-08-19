Михаил Ведерников остался недоволен состоянием Великих Лук

После рабочей поездки в Великие Луки губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал местные власти за запущенность города. Своими впечатлениями он поделился в своем канале в мессенджере МАХ.
После рабочей поездки в Великие Луки губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал местные власти за запущенность города. Своими впечатлениями он поделился в своем канале в мессенджере МАХ.
«Остался очень неприятный осадок. Причём и в буквальном смысле тоже», – написал глава региона, отметив, что на центральных улицах Великих Лук – опавшая листва, пыль, песок, а заборы увешаны выцветшими информационными баннерами.
Михаил Ведерников подчеркнул, что в развитие территорий в рамках нацпроектов и госпрограмм вкладываются огромные средства из бюджетов всех уровней, но всё это теряет смысл, когда местные власти равнодушно относятся к своим обязанностям. «Всё это теряет смысл, когда руководство города долгое время равнодушно и небрежно относится к своим прямым обязанностям», – заявил губернатор.
Он обратил внимание, что в большинстве случаев о соблюдении дизайн-кода даже не идёт речи. «Город выглядит неухоженным, немытым и нуждается в генеральной уборке – как от обычного мусора, так и от визуального», – добавил глава региона.
Губернатор предупредил, что все переходные сроки и время для разъяснений закончились. «Дальше наводить порядок будем вместе с органами прокуратуры», – резюмировал Михаил Ведерников.