Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников остался недоволен состоянием Великих Лук

19 августа 2026 года, 09:45

После рабочей поездки в Великие Луки губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал местные власти за запущенность города. Своими впечатлениями он поделился в своем канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников остался недоволен состоянием Великих Лук

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

«Остался очень неприятный осадок. Причём и в буквальном смысле тоже», – написал глава региона, отметив, что на центральных улицах Великих Лук – опавшая листва, пыль, песок, а заборы увешаны выцветшими информационными баннерами.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в развитие территорий в рамках нацпроектов и госпрограмм вкладываются огромные средства из бюджетов всех уровней, но всё это теряет смысл, когда местные власти равнодушно относятся к своим обязанностям. «Всё это теряет смысл, когда руководство города долгое время равнодушно и небрежно относится к своим прямым обязанностям», – заявил губернатор.

Михаил Ведерников остался недоволен состоянием Великих Лук

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Он обратил внимание, что в большинстве случаев о соблюдении дизайн-кода даже не идёт речи. «Город выглядит неухоженным, немытым и нуждается в генеральной уборке – как от обычного мусора, так и от визуального», – добавил глава региона.

Губернатор предупредил, что все переходные сроки и время для разъяснений закончились. «Дальше наводить порядок будем вместе с органами прокуратуры», – резюмировал Михаил Ведерников.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Китайская делегация из Мяньяна посетила Псков
Детский дорожный травматизм в Псковской области вырос на треть
Эксперты назвали опасными часть деревьев на улице Некрасова в Пскове
Сквер с памятником участникам боевых действий создают под Великими Луками
В Великих Луках мужчина убил отчима, нанеся ему 50 ножевых ранений
Как участнику боевых действий узнать о своих льготах
МЧС призвало псковских родителей обучить детей правилам пожарной безопасности
Тестировать статистику в каналах начал мессенджер МАХ
Псковичам рассказали, как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа