Смертность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области

Как сообщил глава региона в своем канале в мессенджере МАХ, за последние годы удалось добиться заметных улучшений. Летальность от инфарктов снизилась до 12%, от инсультов – до 15%. Выросла и удовлетворённость жителей медицинской помощью – с 46,5% до 56,4%. Существенно сократился и кадровый дефицит: если раньше нехватка врачей составляла 52%, то сейчас – 36%. Средняя зарплата врачей в регионе в настоящее время составляет 116 тысяч рублей, среднего медперсонала – 59 тысяч.

Михаил Ведерников подчеркнул, что позитивные изменения стали результатом планомерной работы: обновлялось оборудование и инфраструктура, укреплялось первичное звено, решались кадровые вопросы, менялась сама организация помощи.

Особое внимание на совещании уделили диспансеризации. Губернатор поставил задачу главврачам проанализировать, как организована эта работа в каждом учреждении, и сделать всё возможное, чтобы обследованиями были охвачены как можно больше жителей области. Раннее выявление заболеваний – один из ключевых факторов снижения смертности, подчеркнул глава региона.