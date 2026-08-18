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Общество / Здоровье

Смертность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области

18 августа 2026 года, 17:20

На совещании с главными врачами медучреждений Псковской области губернатор Михаил Ведерников обсудил итоги работы системы здравоохранения региона.

Смертность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ
Смертность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Как сообщил глава региона в своем канале в мессенджере МАХ, за последние годы удалось добиться заметных улучшений. Летальность от инфарктов снизилась до 12%, от инсультов – до 15%. Выросла и удовлетворённость жителей медицинской помощью – с 46,5% до 56,4%. Существенно сократился и кадровый дефицит: если раньше нехватка врачей составляла 52%, то сейчас – 36%. Средняя зарплата врачей в регионе в настоящее время составляет 116 тысяч рублей, среднего медперсонала – 59 тысяч.

Михаил Ведерников подчеркнул, что позитивные изменения стали результатом планомерной работы: обновлялось оборудование и инфраструктура, укреплялось первичное звено, решались кадровые вопросы, менялась сама организация помощи.

Особое внимание на совещании уделили диспансеризации. Губернатор поставил задачу главврачам проанализировать, как организована эта работа в каждом учреждении, и сделать всё возможное, чтобы обследованиями были охвачены как можно больше жителей области. Раннее выявление заболеваний – один из ключевых факторов снижения смертности, подчеркнул глава региона.

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Комментарии

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Бабулечка
23:17 18.08.2026

Средняя зарплата не показатель. У главврача может быть зарплата 250 тысяч рублей, у обычного врача 50 тысяч рублей, большая разница. И в школах тоже самое.

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