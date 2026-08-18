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Общество

12 социальных инициатив из Псковской области получили гранты на 5,1 млн рублей

18 августа 2026 года, 17:17

В Псковской области подвели итоги конкурсного отбора социальных проектов на 2026 год. Победителями стали 12 инициатив, которые получат финансовую поддержку из регионального бюджета. Общая сумма грантов составила 5,1 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в региональном министерстве молодёжной политики.

12 социальных инициатив из Псковской области получили гранты на 5,1 млн рублей

Фото Дарьи Хватковой

По 510 тысяч рублей выделят проектам «Семейные истории добрых дел» Ростислава Росоловского, «Wi‑Fi в лопухах» Софьи Золотченко и «Сила семьи СВО. Герои» Веры Климовой.

Еще 509 тыс. 995 рублей получит Домника Казаченко «Инклюзивный фестиваль особенного детства и адаптивного спорта „Детство без преград“ – два города – одна цель!». Валентина Алексеева выиграла около 507 тысяч на создание клуба молодых мам. Александра Николаева с проектом «Семейное созвездие „Порхов“» – чуть более 500 тысяч рублей.

Гранты распределились и среди других победителей: Елизавета Зиязова («Родительский компас») – 491,7 тысячи, Эльвира Щепетина («Ход ракетой, ход конём») – 469,3 тысячи, Александр Каканов («Новогоднее созвездие») – 498,3 тысячи. Анна Степанова на фестиваль «Ромашковое поле» получит 242,4 тысячи, Юлия Иванова («Место встречи») – 252,8 тысячи. Грант в 98,6 тысяч рублей был выделен Виктории Романовой на проект «Папа, мама, я – туристская семья».

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