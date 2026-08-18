Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Великих Луках в сквере на улице Лизы Чайкиной появился новый арт-объект

18 августа 2026 года, 17:00

В Великих Луках в сквере на улице Лизы Чайкиной появился арт-объект, сообщил глава администрации города Андрей Беляев на своей странице в «ВКонтакте».

В Великих Луках в сквере на улице Лизы Чайкиной появился новый арт-объект

Фото из соцсетей Андрея Беляева

По его словам, объект установили по инициативе местной молодёжи, изготовили его на заводе. Андрей Беляев отметил, что особенно приятно, что идея исходила от самих жителей – тех, кто хочет видеть свой город красивым и современным.

Сейчас в сквере продолжаются работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». После полного завершения благоустройства это место станет ещё одной уютной точкой притяжения для великолучан и гостей города.

«Вместе мы делаем город комфортнее и привлекательнее», – подчеркнул глава администрации Великих Лук.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автоледи из Псковской области заплатила 77 тысяч рублей за 32 штрафа
Сотрудники «Титан-Полимер» прошли обучение по требованиям пищевой безопасности
Более 200 волонтёров помогут псковичам на выборах через новый сервис
Смертность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области
12 социальных инициатив из Псковской области получили гранты на 5,1 млн рублей
Псковские газовики обращают внимание на важность регулярного технического обслуживания газового оборудования
На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей
В Псковской области активно готовятся к зимовке скота
В Великих Луках откроют отделение сосудистой хирургии

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа