В Великих Луках в сквере на улице Лизы Чайкиной появился новый арт-объект

В Великих Луках в сквере на улице Лизы Чайкиной появился арт-объект, сообщил глава администрации города Андрей Беляев на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, объект установили по инициативе местной молодёжи, изготовили его на заводе. Андрей Беляев отметил, что особенно приятно, что идея исходила от самих жителей – тех, кто хочет видеть свой город красивым и современным.

Сейчас в сквере продолжаются работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». После полного завершения благоустройства это место станет ещё одной уютной точкой притяжения для великолучан и гостей города.

«Вместе мы делаем город комфортнее и привлекательнее», – подчеркнул глава администрации Великих Лук.