На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей

В рамках реализации президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2026 по 2030 год на развитие медицины в Псковской области предусмотрено 3 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

По его словам, в регионе планируют капитально отремонтировать 57 медучреждений, построить 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, приобрести пять передвижных мобильных комплексов, а также закупить 48 машин и 86 единиц оборудования.

Дополнительно, в рамках нацпроекта «Семья», на 2027–2030 годы выделено 614 млн рублей. На эти средства для Пскова и Великих Лук закупят два передвижных комплекса, 166 единиц оборудования для Псковского перинатального центра и около 505 единиц оборудования – для Псковской детской областной больницы.