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Общество / Здоровье

На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей

18 августа 2026 года, 16:50

В рамках реализации президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2026 по 2030 год на развитие медицины в Псковской области предусмотрено 3 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей

Фото редакции

По его словам, в регионе планируют капитально отремонтировать 57 медучреждений, построить 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, приобрести пять передвижных мобильных комплексов, а также закупить 48 машин и 86 единиц оборудования.

Дополнительно, в рамках нацпроекта «Семья», на 2027–2030 годы выделено 614 млн рублей. На эти средства для Пскова и Великих Лук закупят два передвижных комплекса, 166 единиц оборудования для Псковского перинатального центра и около 505 единиц оборудования – для Псковской детской областной больницы.

На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ
На развитие здравоохранения Псковской области направят более 3 млрд рублей

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

«Продолжим работать над тем, чтобы медицинская помощь стала доступнее и качественнее для всех жителей региона», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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