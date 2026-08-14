До десяти БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью за ночь. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Все беспилотные летательные аппараты были сбиты над южными районами.

«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам!» – отметил Михаил Ведерников.

В случае наблюдения полета или падения БПЛА нужно сообщить максимально подробную информацию по телефонам 112 или 8 (8112) 72-52-00, напомнил губернатор.