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Общество

До десяти БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью за ночь

14 августа 2026 года, 10:54

До десяти БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью за ночь. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

До десяти БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью за ночь

Фото редакции

Все беспилотные летательные аппараты были сбиты над южными районами.

«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам!» – отметил Михаил Ведерников.

В случае наблюдения полета или падения БПЛА нужно сообщить максимально подробную информацию по телефонам 112 или 8 (8112) 72-52-00, напомнил губернатор.

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