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Общество

Областная спартакиада пенсионеров проходит в Пскове

14 августа 2026 года, 11:01

Областная спартакиада пенсионеров стартовала на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в четверг, 13 августа. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова.

Областная спартакиада пенсионеров проходит в Пскове
Носит иллюстративный характер
Фото стадиона «Машиностроитель»

По её словам, праздник вновь собрал команды их разных муниципалитетов региона.

«Такие встречи – это всегда больше, чем соревнования. Это возможность встретиться с друзьями, зарядиться энергией, проверить свои силы и просто провести время в атмосфере движения, общения и хорошего настроения», – отметила сенатор.

Наталья Мельникова подчеркнула, спартакиада вновь доказывает, что стремление к новым достижениям, активность и любовь к жизни не зависят от возраста.

«Наши участники своим примером вдохновляют и показывают, что впереди всегда есть место новым целям, победам и ярким событиям», – поделилась она. Участникам предстоит испытать себя в настольном теннисе, плавании, шахматах, беге и дартсе.

Спортсменам сенатор пожелала отличного настроения, крепкого здоровья и достойных результатов. «Пусть каждый увезёт с собой не только медали и награды, но и самые тёплые впечатления, новые знакомства и уверенность в собственных силах. А главное – пусть победа сегодня будет общей: победой активности, дружбы и хорошего настроения!» – подытожила Наталья Мельникова.

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