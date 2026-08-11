Новую въездную стелу установили в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах, на повороте на улицу Аэродромную, установили новую въездную стелу с наименованием поселка. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
В Пушкинских Горах, на повороте на улицу Аэродромную, установили новую въездную стелу с наименованием поселка. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
По её словам, все положенные в основу творческого проекты проекта въездной стелы задумки осуществила подрядная организация из Ростовской области.
«Чтобы пространство стало еще благоустроеннее, шире и красивее, привели сегодня на прилегающей территории субботник», – поделилась Оксана Филиппова.
Участие в мероприятии приняли сотрудники администрации Пушкиногорского района совместно с представителями трудовых коллективов районных филиалов Россетей, Росгвардии, Псковавтодора и Комбината коммунальных услуг. Они скосили траву, расчистили территории от кустарника и поросли, а также убрали мусор.
«Мы видим, что это общественное пространство уже становится точкой притяжения для пушкиногорцев и наших гостей - люди подъезжают, фотографируются. А вечернее и ночное время, когда включается подсветка, – это особая эстетика! Главное – это бережное отношение к новому появившемуся объекту, сохранение вида стелы!» – прокомментировала глава Пушкиногорского муниципального округа.