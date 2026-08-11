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Общество

Более 28 тысяч кубометров псковской лесопродукции экспортировали с начала года

11 августа 2026 года, 12:20

28,8 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Псковской области с начала года, с 1 января по 10 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Более 28 тысяч кубометров псковской лесопродукции экспортировали с начала года

Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Лесоматериалы отправили в десять стран. Продукция направилась в Китай, Египет, Таджикистан, Белоруссию, Азербайджан, Иорданию, Индию, Республику Корею.

Все партии соответствовали требованиям государств-импортеров. С начала года были оформлены 460 фитосанитарных сертификатов. В их сопровождении, как отметили инспекторы Россельхознадзора, грузы отправились в адреса получателей.

Наибольшие объемы поставок лесопродукции (упаковочная тара, березовые бревна, вагонка, профилированные пиломатериалы) велись в Китай (7,5 тысяч кубометров), Египет (6,5 тысяч кубометров) и Республику Корея (почти 6,1 тысяча кубометров).

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