В Невельском районе перезахоронили останки 46 советских военнослужащих

Как сообщили в районной газете «Невельский вестник», торжественная церемония перезахоронения останков 46 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в последний день работы поисков в округе.

География участников в этом году расширилась. Поисковые работы на территории Плисской волости проводили делегации из многих регионов России и гости из Казахстана, Латвии и Беларуси. Экспедиция велась на участках ожесточенных боев Невельской наступательной операции, проходившей в октябре 1943 года. В ходе работ была установлена личность одного из погибших бойцов. Им оказался Закир Гарипов.