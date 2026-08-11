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Общество

В Невельском районе перезахоронили останки 46 советских военнослужащих

11 августа 2026 года, 12:02

В деревне Турки-Перевоз Невельского района завершилась международная молодежная «Вахта Памяти» «Невельский фронт – 2026. Единство. Память. Победа!»

В Невельском районе перезахоронили останки 46 советских военнослужащих

Фото газеты «Невельский вестник»

Как сообщили в районной газете «Невельский вестник», торжественная церемония перезахоронения останков 46 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в последний день работы поисков в округе.

География участников в этом году расширилась. Поисковые работы на территории Плисской волости проводили делегации из многих регионов России и гости из Казахстана, Латвии и Беларуси. Экспедиция велась на участках ожесточенных боев Невельской наступательной операции, проходившей в октябре 1943 года. В ходе работ была установлена личность одного из погибших бойцов. Им оказался Закир Гарипов.

В Невельском районе перезахоронили останки 46 советских военнослужащих

Фото газеты «Невельский вестник»

Участие в церемонии приняли представители муниципальной и регионально власти, духовенства, поисковых отрядов, а также гости из Казахстана и Беларуси.

Важность увековечения памяти защитников Отечества, а также значимость работы поисковиков для восстановления исторической справедливости отметили заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и глава Невельского округа Олег Майоров. О проделанной работе и судьбах найденных солдат присутствующим рассказал руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Дмитрий Иванов.

В Невельском районе перезахоронили останки 46 советских военнослужащих

Фото газеты «Невельский вестник»

Также с собравшимся обратились представитель Казахстана Жанна Саркулова и обратились заместитель командира поискового отряда «Гвоздика» Иван Малахов. Они отметили, что подвиг бойцов объединяет народны и не имеет срока давности.

После этого настоятель храма Иоанна Предтечи иерей Дмитрий Гильмияров совершил заупокойную литию по военнослужащим. Затем прошла церемония захоронения.

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