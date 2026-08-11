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Общество

Псковичка участвует в XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук»

11 августа 2026 года, 11:18

Участие в XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук» принимает представительница Псковской области. Мероприятие проходит в Пятигорске, сообщили «Псковской правде» в Центре молодежи и общественных инициатив региона.

Псковичка участвует в XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук»

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Масштабное событие платформы Росмолодёжь.Форумы объединило свыше 2,2 тысяч молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания из всех регионов России и зарубежных стран. Тема форума – «Педагог – защитник будущего Отечества».

На смене «Взросление» Псковскую область представляет участница направления «Воспитатели» София Дударева. Мероприятие посвятили поиску ответов на клевой вопрос «Как мы учим и воспитываем?». Направление объединило воспитателей, методистов и старших воспитателей дошкольных образовательных организаций, студентов педагогических специальностей, планирующих работать в данной сфере.

«Я очень впечатлена тем, что люди относятся ко мне как к равной, несмотря на мои ограничения по здоровью. Более того, они восхищаются мной за то, что я успеваю совмещать материнство, активную жизнь и учёбу», – поделилась псковичка.

Псковичка участвует в XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук»

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

София уже защитила свой соцпроект для получения гранта в рамках конкурса Росмолодежь.Гранты и планирует поучаствовать в конкурсе «Новые лица Машука».

«На форуме «Машук» участники живут в палаточном городке в лесу, участвуют в насыщенной образовательной программе, встречаются с ведущими экспертами страны в сфере образования, а по вечерам собираются у костра в кругу единомышленников. Ключевые темы форума 2026 года – современное развитие педагогики, семейные ценности и межнациональные отношения», – отметили в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Организаторами Всероссийского молодежного форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Ставропольского края.

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