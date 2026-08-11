Псковичка участвует в XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук»

Участие в XVII Всероссийском молодёжном форуме «Машук» принимает представительница Псковской области. Мероприятие проходит в Пятигорске, сообщили «Псковской правде» в Центре молодежи и общественных инициатив региона.

Масштабное событие платформы Росмолодёжь.Форумы объединило свыше 2,2 тысяч молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания из всех регионов России и зарубежных стран. Тема форума – «Педагог – защитник будущего Отечества».

На смене «Взросление» Псковскую область представляет участница направления «Воспитатели» София Дударева. Мероприятие посвятили поиску ответов на клевой вопрос «Как мы учим и воспитываем?». Направление объединило воспитателей, методистов и старших воспитателей дошкольных образовательных организаций, студентов педагогических специальностей, планирующих работать в данной сфере.

«Я очень впечатлена тем, что люди относятся ко мне как к равной, несмотря на мои ограничения по здоровью. Более того, они восхищаются мной за то, что я успеваю совмещать материнство, активную жизнь и учёбу», – поделилась псковичка.