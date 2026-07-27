В Пскове зафиксировали случай ухудшения герпеса после самолечения

Псковичка обратилась к врачу с жалобами на болезненные высыпания. Прикосновение одежды вызывало дискомфорт. Первые симптомы появились после переохлаждения. После возникших жжения и покалывания в области грудной клетки образовались пузырьковые высыпания.

Женщина пыталась справиться сама и использовала мазь, что привело к тому, что сыпь распространилась на спину. Затем женщина обратилась за медицинской помощью.

Врачи диагностировали у пациентки опоясывающий герпес без осложнений, назначили лечение и дали рекомендации. В настоящий момент наблюдается положительная динамика. а.

Врачи отметили, что опоясывающий герпес вызывается вирусом Varicella Zoster и требует индивидуального подхода к терапии. Неправильно подобранные препараты могут усугубить ситуацию