Мост Александра Невского готовят к укладке верхнего слоя асфальта в Пскове

«Уже в среду или четверг подрядчик планирует приступить к укладке верхнего слоя асфальта», – написал градоначальник и отметил, что за работами ведётся постоянный контроль.

Автомобилистов призвали заранее продумывать пути объезда из-за ремонта на Рижском проспекте. С 29 по 31 июля также закроют одну полосу на улице 1-й Песочной в районе дома № 48.