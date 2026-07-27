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Общество

Мост Александра Невского готовят к укладке верхнего слоя асфальта в Пскове

27 июля 2026 года, 16:29

Капитальный ремонт моста Александра Невского подходит к завершению. Строители выполнили укладку нижнего слоя асфальта и уже на этой неделе приступят к финальному покрытию. О ходе работ рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

Мост Александра Невского готовят к укладке верхнего слоя асфальта в Пскове

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
Мост Александра Невского готовят к укладке верхнего слоя асфальта в Пскове

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«Уже в среду или четверг подрядчик планирует приступить к укладке верхнего слоя асфальта», – написал градоначальник и отметил, что за работами ведётся постоянный контроль.

Автомобилистов призвали заранее продумывать пути объезда из-за ремонта на Рижском проспекте. С 29 по 31 июля также закроют одну полосу на улице 1-й Песочной в районе дома № 48.

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