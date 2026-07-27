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Общество

В Псковском районе ожидается хороший урожай картофеля и зерновых

27 июля 2026 года, 16:23

В Псковском районе ожидается хороший урожай картофеля и зерновых. Об этом рассказала глава округа Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В Псковском районе ожидается хороший урожай картофеля и зерновых

Фото: Андрей Степанов

Производителей радует урожай картофеля, томатов и огурцов. Также хорошо себя показывают зерновые культуры и кукуруза. Специалисты отмечают, что ожидать хорошего урожая позволяют отсутствие резких катаклизмов и перепадов температур.

В районе также развиты личные подсобные хозяйства (ЛПХ), играющие важную роль в снабжении продуктами.

«Не забывайте, что мы мониторим не только крупные хозяйства. У нас на территории района развито и фермерство, и ЛПХ. А это тоже очень важно, потому что часть снабжения – это личные подсобные хозяйства», – отметила Наталья Фёдорова.

По ее словам, многие приезжают фотографироваться на фоне ржи, ромашек и кукурузы на поля Псковской области, но производители просят соблюдать дистанцию и не заходить далеко от обочины, чтобы не топтать посевы.

«Для людей это не просто красивая картинка – на генетическом уровне есть некое осознание и понимание, тянет их к земле. Есть у людей и осознание того, что есть урожай, а урожай – это залог будущего», – заключила глава округа.

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