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Общество

Два человека погибли и 27 пострадали в результате ДТП за минувшую неделю

27 июля 2026 года, 14:45

С 20 по 26 июля в Псковской области произошло 27 ДТП. В результате погибли два человека, еще 38 пострадало. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России по Псковской области.

Два человека погибли и 27 пострадали в результате ДТП за минувшую неделю

ПАИ

Сотрудники ведомства пресекли 1133 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, задержали 38 пьяных водителей, пять из них попались уже не в первый раз.

«Уважаемые участники дорожного движения, соблюдение Правил дорожного движения – это не рекомендация, а требование, от которого зависят здоровье и жизни людей. Госавтоинспекция напоминает: дисциплина на дороге обязательна для всех!» – призвали в пресс-службе. 

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