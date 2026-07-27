Два человека погибли и 27 пострадали в результате ДТП за минувшую неделю

С 20 по 26 июля в Псковской области произошло 27 ДТП. В результате погибли два человека, еще 38 пострадало. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России по Псковской области.

Сотрудники ведомства пресекли 1133 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, задержали 38 пьяных водителей, пять из них попались уже не в первый раз.

«Уважаемые участники дорожного движения, соблюдение Правил дорожного движения – это не рекомендация, а требование, от которого зависят здоровье и жизни людей. Госавтоинспекция напоминает: дисциплина на дороге обязательна для всех!» – призвали в пресс-службе.