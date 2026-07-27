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Общество

16 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

27 июля 2026 года, 15:44

С 20 по 26 июля сотрудники лицензионно-разрешительной службы региональной Росгвардии провели 40 проверок владельцев оружия и выявили 16 административных нарушений. В результате изъято 16 единиц вооружения и 26 боеприпасов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

16 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

Фото: pxhere.com

15 из зафиксированных правонарушений были связаны с несоблюдением правил оборота оружия, ещё одно касалось сферы частной охранной деятельности. 

В Росгвардии напомнили, что граждане, у которых заканчивается срок разрешений на хранение и ношение оружия, должны обратиться с документами в подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства не позднее чем за 30 дней до истечения срока — в том числе через портал «Госуслуги».

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