16 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

С 20 по 26 июля сотрудники лицензионно-разрешительной службы региональной Росгвардии провели 40 проверок владельцев оружия и выявили 16 административных нарушений. В результате изъято 16 единиц вооружения и 26 боеприпасов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

15 из зафиксированных правонарушений были связаны с несоблюдением правил оборота оружия, ещё одно касалось сферы частной охранной деятельности.

В Росгвардии напомнили, что граждане, у которых заканчивается срок разрешений на хранение и ношение оружия, должны обратиться с документами в подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства не позднее чем за 30 дней до истечения срока — в том числе через портал «Госуслуги».