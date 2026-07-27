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Общество

На Рижском проспекте в Пскове на месяц перекроют одну полосу

27 июля 2026 года, 14:49

С 3 августа по 2 сентября водителям Пскова придётся мириться с неудобствами на Рижском проспекте. Из-за дорожных работ движение сузят на участке в районе дома № 49б, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.

На Рижском проспекте в Пскове на месяц перекроют одну полосу

Фото: Администрация Пскова

На время ремонта проезд будет ограничен одной полосой. Городские власти приносят извинения за неудобства и рекомендуют автомобилистам заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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