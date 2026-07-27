На Рижском проспекте в Пскове на месяц перекроют одну полосу

С 3 августа по 2 сентября водителям Пскова придётся мириться с неудобствами на Рижском проспекте. Из-за дорожных работ движение сузят на участке в районе дома № 49б, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.

На время ремонта проезд будет ограничен одной полосой. Городские власти приносят извинения за неудобства и рекомендуют автомобилистам заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов.